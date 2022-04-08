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كشفت بطريركية الأقباط الأرثودكس بالإسكندرية تفاصيل حادث القمص أرسانيوس، والذي وافته المنية اليوم بعد تعدي مجرم عليه بطعنه في الرقبة ادت إلى وفاته.

دوت الخليج

التفاصيل التي كشفت عنها بطريركية الأقباط الأرثودكس بالإسكندرية ، جاءت تاكيدا لبيان الداخلية، والذي جاء فيه الاعلان عن تمكن الأجهزة الأمنية لها المتواجدة للتأمين بنطاق شوارع الاسكندرية من القبض علي أحد الأشخاص، قام بالاعتداء بطريقة عشوائية على القس أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك و كاهن كنيسة العذراء وبولس الرسول بكرموز، وذلك فى أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية”.

تأكيدا لبيان الداخلية.. بطريركية الأقباط الأرثودكس بالإسكندرية تكشف تفاصيل حادث القمص أرسانيوس

جاء ذلك عبر صفحة بطريركية الأقباط الأرثودكس بالإسكندرية الرسمية حيث قالت:” حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم قام مجرم في منطقة سيدي بشر بطعن القمص ارسانيوس وديد فى الرقبة مما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسى وتم القبض على الجانى ونقل القمص ارسانيوس إلى المستشفى العسكرى بسيدى جابر وتمت عدة محاولات لأنعاش القلب ولكن لم يستجب”.

واضافت :” والقمص أرسانيوس وديد وهو من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995 م ونال درجة القمصية في ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثانى”.

تأكيدا لبيان الداخلية.. بطريركية الأقباط الأرثودكس بالإسكندرية تكشف تفاصيل حادث القمص أرسانيوس