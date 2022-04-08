راجعين يا هوى الحلقة 6.. «كيمياء» بين نور النبوي وسلمى أبو ضيف

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عرضت شاشة قناة cbc و dmc الفضائية مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6 والتي شهدت تطور في علاقة نور النبوي وسلمى أبو ضيف التي أصبحت حديث الجمهور.

دوت الخليج يرصد لقطات من مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 6

سيطرت على الحلقة السادسة من مسلسل راجعين يا هوى الذي ينافس به الفنان خالد النبوي ضمن موسم دراما رمضان 2022، الكيمياء الواضحة بين نور النبوي وسلمى أبو ضيف والذي يجمعهما عداء منذ الصغر بين الأسرتين.

وتتسم المشاهد التي تجمع الثنائي نور النبوي “طارق” وسلمى أبو ضيف التي تقدم شخصية “ولاء”، بطبيعة خناقات القط والفار وعلى الرغم من ذلم وجود انجذاب وانسجام بينهما.

وينتظر الجمهور ومتابعي المسلسل خلال الأحداث المقبلة هل سيجمعهما علاقة عاطفية وهل تتحقق مقولة “ما محبة إلا بعد عداوة”؟.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة السادسة

ويتبع الثنائي طارق وولاء تعليمات الأسرتين الخاصة باستمرار العداء بينهما ويظهر ذلك أيضًا من خلال المنافسة في كسب ود عمهما بليغ أبو الهنا وهو خالد النبوي.

وكان بليغ أبو الهنا قد عاد إلى مصر في رحلة بحثه عن حقه في الميراث، وخلال وجوده في مصر أصبح طارق “نور النبوي” وولاء “سملى أبو ضيف” الأقرب له من بين أبناء إخوته.

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ويشار أن العلاقة بين نور النبوي وسلمى أبو ضيف تشهد من بدايتها الكثير من مواقف الشد والجذب، لدرجة التنافس بينهما على الانفراد بحب عمهما ولكن هذه الرحلة والمواقف تسببت في ظهور ما يشبه الإعجاب المتبادل ولكن بشكل مبطن، ويأتي ذلك بوضوع من خلال الكيمياء الملفتة التي تجمعهما.

“راجعين يا هوى” الذي يذاع عبر شاشة قناة dmc و cbc من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، والمعالجة الدرامية لـ محمد سليمان عبد المالك، والإخراج لـ محمد سلامة، وتضم بطولة العمل بجانب خالد النبوي كلا من هنا شيحة، نور اللبنانية، سلمى أبو ضيف، إسلام ابراهيم، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير ونور النبوي، وأحمد بدير وآخرين.