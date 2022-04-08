موعد مباراتى الذهاب والعودة بين الأهلي والرجاء المغربى فى ربع نهائى أفريقيا

يلعب الأهلي مع الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 16 أبريل الجاري باستاد الأهلي والسلام، فيما ستقام مباراة العودة بالمغرب الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة يوم 22 أبريل الجاري بالمغرب.
واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء المغربي للحكم الكونغولي جان جاك ندالا، وأرسلت إدارة الأهلي خطابًا اليوم لوزارة الشباب والرياضة، تطلب فيه مساندة فريق الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وذلك للتواصل مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.
وأكدت إدارة الأهلي أنها على ثقة كبيرة بأن رجال الأمن الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات قادرون على تأمين أي عدد من الحضور الجماهيري، خاصة بعد التجربة الناجحة في مباراة مصر والسنغال والتي حضرها ما يزيد على 70 ألف متفرج.
وشدد الأهلي على أن إدارته جاهزة للتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الوطنية المعاونة في التأمين والتنظيم، وأنه يأمل بأن يحظى فريق الأهلي بالمساندة والدعم خاصًة أنه في مهمة وطنية، وأن هذه المباراة تحدد وبنسبة كبيرة الفريق المتأهل للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بمدينة الدار البيضاء يوم 22 أبريل.
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