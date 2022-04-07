/690807/مسلسل-المداح-الحلقة-7-سهر-الصايغ-تعترض-طريق-حمادة-هلال-في-حل-لغز-كابوسه

مسلسل المداح الحلقة 7، بدأت بدخول جميلة السجن، بعدما قام أحد الأشخاص العاملين في شركة زوج رحاب “هبة مجدي” بتقديم شكوى ضدها، فيذهب صابر “حمادة هلال”، لمنزل رحاب ويهدد زوجها لكنه رغم عدم عمله بالحادث يتحداه بأنه سيأخذ الأرض الذي يريده.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل المداح الحلقة 7

أحداث مسلسل المداح الحلقة 7

يرصد مسلسل المداح الحلقة 7 شك زوجة حسن الذي يجسده الفنان خالد سرحان به، بعد رؤيتها لـ حسن وهو يتحاور مع ضيفتهم بطريقة طريفة، في حين أن ربما أحدهم يدبر مكيدة كبيرة للإيقاع بزوجة شقيق صابر الأصغر الذي توفى في الحلقة الأولى من العمل.

يصرح حسن لعم عباس في رغبته بالزواج من قريبته لكنه يخشى ردة فعل زوجته، ليكون شك زوجته في محلها، ويبدو من أحداث المسلسل أن هذا كله مرتب له للإيقاع بأسرة صابر المداح.

يذهب صابر “حمادة هلال”، لـ كمال أبو رية ويطلب منه يتدخل في إخراج جميلة من السجن، لتبدو عليه علامات التعجب ويتجاهل الطلب بمهاتفة أحدهم، في مشهد أخر يبدو على حسن علامات الغصب عندما يذهب إلى المنزل ولم يجد به سحر الفتاة الواقعة بحبها، ويتشاجر مع زوجته بطريقة غير لائقة.

خروج جملية من السجن

ينجح كمال أبو رية “أبو الخير”، في إخراج جميلة من السجن، ولكنه يغازلها عندما يجدها تشكر صابر ويكشف لها بأنه هو السبب في خروجها، بينما تذهب والدة صابر لشقيقتها وتطلب منها مسامحتها بطريقة غيريبة تثير تساؤلات شقيقتها”.

حمادة هلال يرى تفسير كابوسه أثناء صلاته

يرى صابر “حمادة هلال” أثناء أداء صلاته تفسير لجزء من حلمه، اذ يرى منزل عليه رسمة للكعبة يخرج صابر من المسجد مهرولا ليسأل عن هذا المنزل فيخبر أحد الأشخاص بمكانه، أما عن الفتى الذي رأه في منامه فيقول له بأنه لم يراه منذ فترة طويلة، يذهب المداح لهذا المنزل ويسأل عن “عادل”، فتخبره بأنه توفى وتطلب منه أن يغادر ولكن طريقتها تشير بوجود خطأ ما في ذلك الموضوع.

لازالت والدة المداح تعاني من صدمة عجيبة بسبب الجن الذي يداعبها أو ربما يأخذ حقه من صابر بالانتقام منها، ويظهر خلال مسلسل المداح الحلقة السايعة محاولة سماح اختطاف حسن من زوجته ويتسلم لها حسن هو الأخر.

صابر يحاول الوصول لسر اختفاء عادل

جميلة تخبر المداح بأن عادل لا وجود له، لكن في نفس الوقت لم يعرف أحد سبب وفاته، ولم تقام له عزاء أو جنازة، وتبدأ علامات الحيرة على كلاهما مع الفنان أحمد عبد العزيز الذي يشجع صابر بالوصول لسر اختفاء ذلك الشخص، في حين انه تواصل زوجة حسن الذهاب للأطباء للخلفة، ويخبرها الطبيب بأنها يجب أن تهتم بصحتها قبل زوجها وامر الخلفة.

نهاية مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 7

ينتهي مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 7، بعرض نجل عم صابر صفقة مع راعي أراضيهم بزرعها مواد من المقرر ان تكون كيمويات يورط بها المداح وشقيقه، أما عن المداح فأثناء اسقلال سيارته يرى الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور الشيطان، وهي تقول له: “فاكر انك كدة خلصت”.