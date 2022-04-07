ريهام سعيد: «اتحبست احتياطي وتعبت عايزة أعيش في سلام»

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دوت الخليج يرصد تصريحات ريهام سعيد في برنامج سابع سما

تصريحات ريهام سعيد

أوضحت ريهام سعيد في حوارها التلفزيوني أنها لا تشتاق لكرسي المذيع ولا تريد العودة لبرنامج صبايا الخير لافتة إلى أنها تعرضت للمحاربة فيه وصدر قرار بوقفها أكثر من مرة.

وأضافت: “لم أعد أثق في أحد على الإطلاق بسبب تعرضي للخذلان أكثر من مرة”، وفيما يخص سجنها نفت ريهام سعيد الأمر وقالت: “اتحبست احتياطي وتعبت وعايزة أعيش في سلام”.

ريهام سعيد برنامج سابع سما

وتابعت ريهام سعيد كلامها: “اتحبست 45 يوم وحاولت أتأقلم وأحب الناس لأمر من هذه الأزمة على خير وصعبت عليا نفسي وقت تصويري في السجن”.

وعن كونها مثيرة دائمًا للجدل دائمًا وتتعرض لانتقادات وهجوم قالت: “مثل محمد رمضان عدى الخط الأحمر ومثير للجدل دائمًا”.

ريهام سعيد رمضان 2022

يشار ان الإعلامية ريهام سعيد كانت قد حلت ضيفة الإعلامية أميرة بدر قبل أيام في برنامج ورا الشمس عبر شاشة قناةا الشمس الفضائية وتصدرت التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها الجريئة وأسرار كشفتها لأول مرة.

وتحدثت عن فترة تواجدها في السجن ووصفتها بالمأساة، وأوضحت إنها رفضت زيارة أولادها لها أثناء تواجدها هناك، معلقة: “مكنتش عايزاهم يشوفوني بالمنظر ده" كما تعلمت من هذه المدة الكثير، وأنها بدون زوجها ولا شيء، ويشار أنها وصفت أيضًا أصحابها بـ"الأندال”.

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وأشارت ريهام سعيد خلال كلامها أن من وقف جوارها أثناء تواجدها في السجن كانوا أهلها وناسها، بجانب أصدقاء شقيقتها، واستكملت كلامها قائلة: “فترة اتعلمت فيها كتير وناس اكتشفت معادنهم خلال أزمتي”.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة ريهام سعيد ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل انحراف للفنانة روجينا الذي يعرض عبر شاشة قناة النهار الفضائية حيث حلت ضيفة شرف في الحلقات الأولى من العمل ويضم المسلسل في بطولته كلا من روجينا وأحمد صفوت وأحمد فؤاد سليم، وويزو ومحمد لطفي ومحمد كيلاني وآخرين.