رياضة الشيوخ تناقش اقتراح النائب محمد عمارة لإنشاء إستراتيجية وطنية للتوعية الشاملة داخل الدولة..الأحد المقبل

/690801/رياضة-الشيوخ-تناقش-اقتراح-النائب-محمد-عمارة-لإنشاء-إستراتيجية-وطنية-للتوعية-الشاملة-داخل-الدولةالأحد-المقبل

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة ، اجتماعها الأحد المقبل لمناقشة الأقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن " إنشاء إستراتيجية وطنية للتوعية الشاملة ".

دوت الخليج

مقترحات والاراء التي دارت في بعض احكام قانون الرياضة

كما يعرض أثناء الجلسة العامة المقترحات والاراء التي دارت بالاجتماعات السابقة للجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل "بعض احكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017”.

كما نصت تعديلات القانون الرياضي الجديد على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية ، وضع نظم اساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها ، وتضمنت التعديلات أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية داخل الدولة من كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، وإيضا الهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

بالأضافة أن القانون نص على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها داخل الدولة المصرية .

وأشارت التعديلات إلى أنه يحظر على الذين يمارسون الرياضة تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون داخل الملعم او خارجة ، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

كما تضمنت التعديلات أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولاً يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور والأعلان بها الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين ، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا ،لان هذة جريمة تؤدي إلي فصل اللاعب والمدرب من النادي .