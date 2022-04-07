مسلسل يوتيرن الحلقة 6..ريهام حجاج تعترف لوالدها بالحادث وكريم قاسم في ورطة

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 6

مسلسل يوتيرن الحلقة 6

ظهر في الحلقة السادسة من مسلسل يوتيرن الذي أذيع عبر شاشة قناة cbc الفضائية بمحاولة نانسي صلاح وهي زوجة شقيق يارا -ريهام حجاج- الإيقاع بينها وبين زوجها يوسف والذي يقدم دوره الفنان أيمن قيسوني، ومن جانبه محمود حافظ يتوجه للقسم ويقدم محضر ضد خالد وهو كريم قاسم.

ويأتي المحضر ضد كريم قاسم بالتعدي، بعد المشادة بينهما في الحلقة الماضية التي عرضت أمس الأربعاء، اما يارا فاعترفت بالسر وحقيقة الحادث لوالدها وهو الفنان توفيق عبد الحميد الذي يعيده العمل لدراما رمضان بعد غياب 12 عام.

مسلسل يوتيرن الحلقة السادسة

يشار أن الحلقة الخامسة للعمل التي عرضت أمس الأربعاء بقيام شوقي -محمود حافظ- بمقابلة خالد ويارا كما أنه ساومهم على صور وفيديو من الحادث كما طلب منهم 20 مليون جنيه مقابل التستر عليهم.

بينما تظهر الفنانة صفاء الطوخي في خلاف مع زوجها والد يارا بسبب شعورها أنه يخفي عنها أمر ما، ويواصل زوج يارا الشك بها بعدما كذبت عليه بخصوص عدم ارتدائها الخاتم، وكشفت الأحداث الماضية ان محمود حافظ هو الشاهد الوحيد على الحادث.

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مسلسل يوتيرن رمضان 2022

ويشار أن والد يارا تعرض لوعكة صحية شديدة وتم نقله إلى المستشفي فيما ذهبت زوجة شقيق يارا ليوسف وتحاول الوقيعة بينه وبين زوجته وذلك في إطار من الغموض والإثارة حيث تدور أحداث مسلسل يوتيرن حول يارا التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية حيث تترك عملها وحلمها من أجل زوجها.

ويشارك ريهام حجاج وكريم قاسم خلال أحداث مسلسل يوتيرن، مجموعة من النجوم أبرزهم توفيق عبد الحميد أيمن القيسوني، وعبير صبري، وعبير منير، وصفاء الطوخي، ونانسي صلاح وآخرين، ويعرض المسلسل عبر أكثر من قناة فضائية مثل cbc والأولى، وdmc.