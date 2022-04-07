/690794/عمرو-زكي-مش-حافظ-رقم-تليفون-ابني-وماعرفتش-قاعد-فين

رد اللاعب عمرو زكي لاعب المنتخب المصري والزمالك المصري وويجان الانجليزي السابق، على سؤال بسمة وهبة بشأن تطليق والده من زوجته الثانية دون علمه:” قائلا:” أهلي زوجوني وانا في سن 18 سنة.. ولا الومهم على هذا الامر .. لان هذه كانت العقلية السائدة حينها”.

دوت الخليج

واستطرد عمرو زكي، خلال لقاءه عبر برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفا:” مكنش عندي أي خبرات في الحياة بعد زواجي .. ومعرفش رقم تليفون ابني الكبير دلوقتي ولا مكان سكنه".

عمرو زكي: مش حافظ رقم تليفون ابني وماعرفتش قاعد فين

وعن شائعة عدم تأثره بوفاة والده قال الاعب عمرو زكي :” ابتسامتي في وثت الحزن ليس لها علاقة.. الامر لا يتم قياسه بهذه الامور والكيفية، وهذا الامر خاص بنا وليس لأحد علاقة بموت أبي.. وموته كسر ظهري “.

تحدث اللاعب عمرو زكي لاعب المنتخب المصري والزمالك المصري وويجان الانجليزي السابق، عن تفاصيل احترافه بالدوري الانجليزي متطرقا في حديثه عن بدايته القوية في الدوري واحرازه عدد كبير من الاهداف، قائلا:” ان بدايته في الدوري الانجليزي كانت اقوى من بدايات اللاعب المصري وليفربول الانجليزي محمد صلاح”.

عمرو زكي: بدايتي في الدوري الانجليزي أقوى من محمد صلاح.. وافتقدت لثقافة الاحتراف

واكمل اللاعب عمرو زكي انه كان يفتقد لثقافة الاحتراف في انجلترا منوها انه تعرض لموقف خلال احترافه بنادي ويجان الانجليزي قائلا:” تعرضت للاصابة مع المنتخب المصري وقومت بابلاغ نادي ويجان ولكن لم يصدقوا خبر اصابتي”.

واستفاض لاعب الزمالك السابق، في حديثه قائلا:” ان اي لاعب يتم اعارته من مصر، الى اوربا يكون مشروع لاعب فاشل لانه يمون مشتت في التركيز مما يؤدي الى فشله”.