/690813/السفير-المصري-في-جوبا-يلتقي-نائب-رئيس-مجلس-الكنائس-ورئيس-أساقفة-الكنيسة-الكاثوليكية-بجنوب-السودان

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، بنائب رئيس مجلس الكنائس ورئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بجنوب السودان "ستيفين أميو"، وذلك بحضور الراهب القمص راعي الكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية في جنوب السودان "اثناسيوس افامرقس"، وعدد من مسؤولي الكنيسة.

دوت الخليج

السفير المصري في جوبا يلتقي نائب رئيس مجلس الكنائس ورئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بجنوب السودان

أكد السفير "عبد القادر" على قوة ومتانة العلاقات بين شعبي مصر وجنوب السودان، مشيداً في ذات السياق بالعلاقات الطيبة والمتنامية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية ومجلس الكنائس بجنوب السودان، كما وجه الشكر للأسقف "ستيفين أميو" على الدعم المقدم للكنيسة المصرية بجنوب السودان، مؤكداً التطلع لاستمرار هذا الدعم. كما أبرز في ذات الصدد الدور التنموي الذي تمارسه الكنيسة القبطية بجانب دورها الروحاني.

في سياق متصل، قدم الراهب القمص "افامرقس" عرضاً حول مجمل أنشطة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بجنوب السودان، مستعرضاً الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والتدريبية التي تتم من خلال الكنائس التي يشرف عليها في عدد من الولايات بالبلاد، والتي يستفيد منها الشعب الجنوب سوداني.

ومن جانبه، قدم الأسقف "ستيفين أميو" الشكر للدولة المصرية على الدعم المقدم لجنوب السودان، وأشاد بالتعاون القائم مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبالخدمات التي تقدمها، مؤكداً على أن الكنائس بجنوب السودان تقدم الدعم لكافة أبناء الجنوب دون أي تفرقة من حيث اللون أو الدين أو العرق.