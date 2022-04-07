علي جمعة : حرم الله علينا المسكرات للحفاظ على العقل والنفس

قال الدكتور علي جمعة، أنه الجزء السابع من القرآن الكريم الذي يشمل محور التكليف والبرنامج اليومي الذي حدده الله سبحانه وتعالى للإنسان المسلم، يحتوى أيضا على مقاصد الشريعة.

وأضاف علي جمعة، خلال تقديم برنامجه «القرآن العظيم» المذاع على قناة صدى البلد، أن مقاصد الشريعة هي حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وحفظ المال، وكل ذلك ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في الجزء السابع من القرآن الكريم.

وأردف علي جمعة، أن الله أمرنا بالحفاظ على أنفسنا لأن التكليف الذي ذكرناه لا يكون إلا لحي مكلف، فلا بد من الحفاظ على تلك الحياة حتى يتم التكلف، ثم لا بد أن يكون ذلك الحي عاقلا، فلا بد من الحفاظ على العقل من كل ما يغيب العقل سواء المفترات مثل المخدرات أو المسكرات مثل الخمر، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا تناول ذلك بأنفسنا لا من أجل طبيعة خلقها فينا مثل النوم والإغماء وذهاب العقل، لكن فعل ذلك حتى نكون واعيين وقابلين للتكليف الذي يحبه الله سبحانه وتعالى.

واختتم علي جمعة، بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا، بحفظ النفس والعقل ثم الدين لأنه به قوام الدنيا، والتكليف من الله لـ افعل ولا تفعل، ثم كرامة الإنسان والعرض والمال لأنه عصب الحياة.