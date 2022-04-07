الصحة توجه بتطوير مستشفى الهلال

جدة - نرمين السيد - زار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مستشفى الهلال، فى إطار المتابعة الميدانية للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد الأهمية الخاصة التى يمثلها مستشفى الهلال، نظرًا للموقع الجغرافى، وما يقدمه المستشفى من خدمات متخصصة فى علاج عيوب وإصابات العظام.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد أقسام العيادات الخارجية، والقسم الداخلى، وقسم الأشعة، وقسم العمليات، والرعاية المركزة، وقسم العلاج الطبيعى، وراجع ملفات دخول وخروج المرضى.

وأشار إلى أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمستشفى، مع الحفاظ على عدم تأثر الخدمة المقدمة للمرضى خلال أعمال التطوير، مضيفا أن الوزير وجه بأن يشمل التطوير جميع مصاعد المستشفى.

وتابع عبدالغفار أن الوزير وجه أيضا بتحديث جميع أجهزة قسم العلاج الطبيعى من خلال هيئة الشراء الموحد، وتطوير القسم بالكامل، نظرا للإقبال الكبير على خدمات العلاج الطبيعى بالمستشفى.

يذكر أن مستشفى الهلال هو أحد مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمساحة الإجمالية للمستشفى تبلغ 3000 متر مربع، وإجمالى مساحة المبانى 1680 متر مربع، ويضم 8 غرف عمليات، و238 سريرا فى القسم الداخلى، و17 سريرا فى قسم الرعاية المركزة، بالإضافة إلى 10 أسرة فى قسم الاستقبال.