حياة كريمة- محافظ أسوان: لن نسمح بأى تأخير فى معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه لن يسمح بحدوث أى تأخير فى معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة التطوير الشامل للريف المصرى "حياة كريمة" لأى سبب أو مبرر، إلا لظروف قهرية وخارجة عن الإرادة، مشيرا إلى أنه سيتم استبعاد أى شركة متقاعسة عن الالتزام بنسب التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى المقرر.





جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اليوم الخميس، الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأيضا مديرى الجهات التنفيذية. وأوضح المحافظ - حسب بيان - أنه تم استعراض نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها والتى تضم 1048 مشروعا حتى الآن بتكلفة 21 مليارا و291 مليون جنيه، وذلك داخل 39 وحدة محلية قروية و116 قرية توابعها و380 نجعا وكفرا وعزبة بعد ضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة، علاوة على مناقشة وبحث أهم المعوقات والتحديات التى تعرقل سير العمل ببعض المشروعات من أجل إيجاد الحلول السريعة والعاجلة لها. وكلف عطية مسئولى الشركات والهيئات المنفذة بالمعاينة الميدانية لكل المشروعات التى وصلت الأعمال الإنشائية بها إلى 100% وذلك من أجل تنفيذ التشطيبات النهائية اللازمة من توصيل المرافق العامة، مع تنفيذ اللاندسكيب والأسوار بالشكل المطلوب، مشددا على أن المشروعات التى سيتم طرحها على مستوى قرى مركزى أسوان ودراو تكون بتكليف الشركات التى لها سابقة أعمال متميزة ومشهود لها بسرعة الإنجاز والجودة فى التنفيذ، وهو الذى يتوازى معه أهمية وجود قاعدة بيانات كاملة تشمل التفاصيل والتحديات والمتابعات اليومية والأسبوعية لمعدلات التنفيذ.

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