جدة - نرمين السيد - استقبل القنصل العام للمملكة العربية السعودية فى الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، اليوم الخميس، رئيس غرفة شركات السياحة فى الإسكندرية، على المانسترلى، وذلك بمقر القنصلية.





وبحسب بيان صادر عن القنصلية، اليوم، بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك الممكنة بين القنصلية وشركات السياحة ممثلة فى غرفه شركات السياحة. كما تم خلال اللقاء استعراض ما تقدمه غرفه شركات السياحة فى الإسكندرية من خدمات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنصل السعودى بالإسكندرية يبحث مع رئيس غرفة شركات السياحة سبل التعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.