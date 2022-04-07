محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف باستمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهى والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.





ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، نفذت الأحياء بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ ما أسفر عن غلق 108 محلات مخالفة و6 مقاهى والتحفظ على 1597 حالة إشغال، بالإضافة إلى تحرير 2326 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 413 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وأكد الشريف أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء.