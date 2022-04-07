محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، نفذت الأحياء بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ ما أسفر عن غلق 108 محلات مخالفة و6 مقاهى والتحفظ على 1597 حالة إشغال، بالإضافة إلى تحرير 2326 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 413 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.
وأكد الشريف أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشدداً على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء.
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