جدة - نرمين السيد - وضع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، مساء اليوم الخميس، حجر أساس مسجد الهجن بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، يرافقه الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس الاستشارى كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمرانى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس مسجد وقرية بمضمار الهجن بشرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.