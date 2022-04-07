رئيس جامعة جنوب الوادى: حريصون على دعم منظومة البحث العلمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال إعلانه مساء اليوم الخميس، فوز الدكتور عرفات عبد الحميد عبد اللطيف، الأستاذ بقسم النبات بكلية العلوم بقنا، بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الزراعية.

وأشار رئيس الجامعة -وفقا لبيان - إلى أن أكاديمية البحث العلمى أعلنت اليوم قائمة الفائزين بجوائز الدولة عام 2021، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود صقر، مهنئا الدكتور عرفات عبد الحميد، مشيدا بجهوده فى البحث العلمى وعمله الدؤوب وإخلاصه مما مكنه من الحصول على هذه الجائزة.

من جانبه، أكد الدكتور عرفات أن الأبحاث التى يجريها بها مع المجموعات البحثية داخل وخارج مصر، تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحيوية الفعالة لتحسين مقاومة النباتات الاقتصادية، كما يتم التركيز على إجراء أبحاث استباقية ووقائية واستحداث أساليب جديدة فى الزراعة.