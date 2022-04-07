محافظة الأقصر تبحث كيفية التعامل والاستفادة مع نواتج تطهير الترع والمصارف

جدة - نرمين السيد - بحث سكرتير عام محافظة الأقصر محمد عبدالفتاح، مع اللجنة الخاصة بشأن إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية، حصر الكميات الحالية لنواتج تطهير الترع والمصارف وإعداد رؤية متكاملة عن كيفية التعامل معها وطرق الأستفادة من بعضها.





وأوضح عبد الفتاح - فى بيان - أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات المحافظ المستشار مصطفى ألهم بمتابعة خطط الدولة فى تطوير وتعظيم موارد المياه وتطهير الترع. واستعرض الاجتماع، تفعيل الدور التوعوى من خلال أجهزة المحافظة، وحث الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى تنفيذ مبادرة التخلص من نواتج الترع والمصارف والترويج للمشروعات الصغيرة فى هذا الإطار من خلال مبادرة مشروعك للشباب الراغبين فى العمل من خلال قروض ميسرة، وكذا تطبيق القوانين فى شأن الغرامات على المواطنين القائمين بإلقاء المخلفات بالترع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وتشديد إجراءات التصدى لكل أشكال التعدى على المجارى المائية.

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