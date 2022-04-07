/690797/مسلسل-توبه-الحلقة-السادسة-ماجد-المصري-يعتقل-عمرو-سعد-ويعرضه-لضرب-مبرح

مسلسل توبه الحلقة السادسة، بدأت بـ توبه “عمرو سعد”، وهوي يحاول الوصول إلى الأشخاص الذين قاموا بسرقته، في حين أن شقيق توبه الذي يجسده الفنان دياب يواصل معرفة مكانه حتى يقوم بقتله.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل توبه الحلقة السادسة

أحداث مسلسل توبه الحلقة السادسة

يتشاجر توبه مع عدد من رجال الحارة ويرفع عليهم الأسلحة ثم يعتقل أحدهم ليدل له عليه على مكان من سرق حقيبة ماله في المنزلة، ثم ينتقل المشهد لـ صبا مبارك التي تجسد شخصية إحسان خلال أحداث العمل، وهي عند “الكوافير”، التي تخبرها بأن توبه لازال على قيد الحياة، فتطلب منها إحسان سؤال طرازان “محمد لطفي”، عن توبه وهل ذهب له من قبل أم لا، ليبين بأن إحسان لازلت واقعة في حب توبه.

يذهب توبه إلى مكان “سافوريا” سارق حقيقته ويبرح رجاله ضربا، ثم ينتقل المشهد لنجل توبه وهو يتحدث مع والدته لؤة “أسماء أبو اليزيد”، يخبرها أنه يشعر بالخوف الشديد تهاتف لؤء توبه ولكن تتعجب عندما يجيب عليها رجل غريب، في الوقت ذاته يواصل أصدقاء توبه المشاجره ببعضهم البعض، بسب سرقة توبه حقيقة المال، وأنثاء مشاجرة أصدقاء توبه حوله تخرج شقيقه لؤة سارخة متهمة توبه بسرقة ذهبها.

مواجهة عمرو سعد مع ماجد المصري

يرصد مسلسل توبه الحلقة السادسة، أول مواجهة بين عمرو سعد والفنان ماجد المصري، الذي يهدده برؤيته وهو يسرقه من خلال كاميرات المراقبة، فيضع لها اتفاق بترك زوجته ونجله في حمايته ويذهب بعيدا عن البلاد.

من ناحية أخرى، تحاول سماح الخروج بتصريحات عن توبه من طرازان ولكنها تخطأ بالحديث وتسأله عن وصلات الأمانة التي اكتشفتها إحسان في الحلقات السابقة، لتبدأ علامات الحيرة على طرازان، في الوقت ذاته يتعرض توبه لضربا مبرحا على يد ماجد المصري.

“توبه” صفقة الشربيني وطرازان الجديدة

يزور طرازان أحد رجال الاعمال الكبرى يدعى “طارق الشربيني” الذي انقلبت الحارة بظهوره ثم يعرض صفقه بينه وبين طرازان بإعطائه مهلة لمدة أسبوع يحصل بها على توبه الذي يصفه دائما بمصطر جلب المال، بينما تحاول إحسان الوصولو إلى سر المفتاح الذي كان في صندوق والدها مع وصولات الامانة المكتوبة على توبه.

نهاية مسلسل توبه الحلقة السادسة

تنتهي مسلسل توبه الحلقة السادسة، بتجمع ماجد المصري مع أهل توبه “شقيقه ووالدته”، فيطلب إبراهيم منه أن يعيد توبه لكنه يرفض ولكن يجعلهم يزورونه، ثم يدور بينه وبين والدته حديث مؤثر، اذ قال لهم: إيه اللي جابكم في حياتي تاني، أنا سبتلكم كل حاجة عشان أنسى، أنا اخترت أبقى يتيم وانتو حسكم في الدنيا”.

وتابع موجها حديثه لإبراهيم: “استكرت عليا ده ياابراهيم”، ولكن أخبره إبراهيم بأنهم في النهاية أشقاء ويجب أن يعودا معا، ولتغلق الحلقة عند هذا المشهد.

جدير بالذكر أنه يخوض بطولة مسلسل توبه الحلقة الأولى كلا من عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، وتعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما من المقرر أن يعرض العمل على مسلسل شاهد الالكترونية.