لتسهيل المرور بين أربع محافظات..وزارة النقل تستجيب للنائب طارق عبد العزيز لحل أزمة طريق«ميزانية ميت فارس» بالدقهلية 

/690793/لتسهيل-المرور-بين-أربع-محافظاتوزارة-النقل-تستجيب-للنائب-طارق-عبد-العزيز-لحل-أزمة-طريقميزانية-ميت-فارس-بالدقهلية

استجاب المهندس كامل الوزير ،وزير النقل الي الطلب الذي تقدم به ، النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، لرفع المعاناة أهالي محافظة الدقهليه و ميت فارس ببني عبيد بشأن الازمه المروريه الكبيرة والخاصة بطريق " ميزانية ميت فارس" والذي يعد أكثر الطرق ازدحاما وتكدس بالمحافظة ، وتزداد شدة الزحام في شهر رمضان ، ووجه كامل الوزير في زيارته اليوم الي طريق ، "ميزانية ميت فارس " يرافقة النائب طارق عبد العزيز اليوم ، الي ضرورة البدء الفوري في توسعة الطريق كأفضل الحلول لحل الازمه.

دوت الخليج

وزارة النقل تسهل المرور بين أربع محافظات

واستمع كامل الوزير الي مبررات الطلب الذي تقدم به عضو مجلس الشيوخ ، واستمع كذلك الي شهادات المواطنين ، وشاهد وزير النقل المعاناة علي الطبيعيه في الطريق الذي يربط أربع محافظات ، وأكد علي ضرورة الحل الفوري والفاعل ، بالتوسعه للتسهيل علي المواطنين ، خاصة في الشهر الفضيل .

من جانبه تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بالشكر الي القيادة السياسيه ورئاسة مجلس الوزراء ، والي المهندس كامل الوزير ، وزير النقل المحترم، الذي استشعر هموم ومعاناة أهالي الدقهليه وميت فارس وأمر بالبدء الفوري في توسعة الطريق حيث أن هذا التقاطع يصل بين ثلاث طرق أولها طريق (ميت فارس- دكرنس) وطريق (ميت فارس- بنى عبيد)، وطريق (ميت فارس- طناح- المنصورة) .

واضاف عبد العزيز أن المشكله مزمنه وعاني منها جميع الاهالي ، حيث أن طريق ميزانية ميت فارس يربط بين محافظة الدقهلية ودمياط مرورا بدكرنس وشربين، ويربط بين محافظة الدقهلية والشرقية مرورا ببنى عبيد والدوار، وأخيرا يربط بين محافظة الدقهلية والإسماعيلية مرورا بالمحمودية والشركة الإنجليزية.