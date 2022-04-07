/690790/عمرو-زكي-جوزوني-مرتين-وانا-عندي-18-سنة-ولا-ألوم-أهلي-على-هذا-الأمر

تحدث اللاعب عمرو زكي لاعب المنتخب المصري والزمالك المصري وويجان الانجليزي السابق، عن تفاصيل حياته الشخصية بعد الازمات التي تعرض لها في حياته .

دوت الخليج

عمرو زكي: جوزوني مرتين وانا عندي 18 سنة ولا ألوم أهلي على هذا الأمر

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة المحور، مضيفا انه غير متزوج في الوقت الحالي وقام بالزواج مرتان في سن 18 سنة ونصف:.

واستطرد الاعلامي عمرو زكي:” لا الوم عائلتي على هذا الامر “ يقصد زواجه في سن مبكر” لان هذه العقلية هي التي كانت سائدة حينها.. اما الان فانا غير متجوز ومنفصل عن زوجتي”.

في سياق اخر كشف عمرو زكي تفاصيل ادعاءات البعض عنه بعد حادثة الساحل ووجود خمرة وويسكي بداخل السيارة قائلا:”بعد الحادثة قالو اني شربت خمرة وويسكي وكان موجود في العربية خمرة ايضا، وانا والله العظيم ماكنت شارب حاجه .. ولازم تصدقيني لاني مش جاي البرنامج اكدب.. واللي ربنا بيحبه بحبب في عباده”.

عمرو زكي: كنت بشرب خمرة وويسكي قبل حادثة الساحل.. وبطلت كل حاجة الحمد لله

وتابع اللاعب عمرو زكي :” قبل حادثة الساحل كنت بشرب خمرة وويسكي وبطلت بعدها.. وانا ما بحبش اعظم في نفسي ولا ادعي المثالية “.

واستطرد الكابتن عمرو زكي لاعب الزمالك السابق تعليقا على صورته مع الفنانة منة فضالي:” منه بالنسبالي اخ.. وهي مرتبطة وجبتلها هدية في عيد ميلادها وازمتي مع الصورة التي تم التقاطها تسببي لي في مشاكل”.