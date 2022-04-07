/690782/عمرو-زكي-كنت-بشرب-خمرة-وويسكي-قبل-حادثة-الساحل-وبطلت-كل-حاجة-الحمد-لله

قال اللاعب عمرو زكي لاعب المنتخب المصري والزمالك المصري وويجان الانجليزي السابق، انه غير متزوج في الوقت الحالي منوها:” اهلي زوجوني مرتين وانا عاندي 18 سنة ونصف، ولكني لا الومهم لان هذه العقلية هي التي كانت سائدة حينها.. اما الان فانا غير متجوز ومنفصل عن زوجتي”.

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وكشف عمرو زكي خلال لقاءه عبر برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، تفاصيل ادعاءات البعض عنه بعد حادثة الساحل:” بعد الحادثة قالو اني شربت خمرة وويسكي وكان موجود في العربية خمرة ايضا، وانا والله العظيم ماكنت شارب حاجه .. ولازم تصدقيني لاني مش جاي البرنامج اكدب.. واللي ربنا بيحبه بحبب في عباده”.

عمرو زكي: كنت بشرب خمرة وويسكي قبل حادثة الساحل.. وبطلت كل حاجة الحمد لله

وتابع اللاعب عمرو زكي :” قبل حادثة الساحل كنت بشرب خمرة وويسكي وبطلت بعدها.. وانا ما بحبش اعظم في نفسي ولا ادعي المثالية “.

اللاعب عمرو زكي يعلق على صورته مع الفنانة منة فضالي

واستطرد الكابتن عمرو زكي لاعب الزمالك السابق تعليقا على صورته مع الفنانة منة فضالي:” منه بالنسبالي اخ.. وهي مرتبطة وجبتلها هدية في عيد ميلادها وازمتي مع الصورة التي تم التقاطها تسببي لي في مشاكل”.