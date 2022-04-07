/690803/عمرو-زكي-بدايتي-في-الدوري-الإنجليزي-أقوى-من-محمد-صلاح-وافتقدت-لثقافة-الاحتراف

تحدث اللاعب عمرو زكي لاعب المنتخب المصري والزمالك المصري وويجان الانجليزي السابق، عن تفاصيل احترافه بالدوري الانجليزي متطرقا في حديثه عن بدايته القوية في الدوري واحرازه عدد كبير من الاهداف.

عمرو زكي: بدايتي في الدوري الانجليزي أقوى من محمد صلاح.. وافتقدت لثقافة الاحتراف

واستطرد عمرو زكي، خلال لقاءه عبر برنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحورن ان بدايته في الدوري الانجليزي كانت اقوى من بدايات اللاعب المصري وليفربول الانجليزي محمد صلاح”.

واكمل اللاعب عمرو زكي انه كان يفتقد لثقافة الاحتراف في انجلترا منوها انه تعرض لموقف خلال احترافه بنادي ويجان الانجليزي قائلا:” تعرضت للاصابة مع المنتخب المصري وقومت بابلاغ نادي ويجان ولكن لم يصدقوا خبر اصابتي”.

واستفاض لاعب النايد الزمالك السابق، في حديثه قائلا:” ان اي لاعب يتم اعارته من مصر، الى اوربا يكون مشروع لاعب فاشل لانه يمون مشتت في التركيز مما يؤدي الى فشله”.

واضاف اللاعب عمرو زكي:” احترفت لاوربا وانا ماشي من الزمالطك عكس اللاعبين الاخرين الذين تم احترافهم من اندية عادية وليست كبيرة”.

عمرو زكي: جوزوني مرتين وانا عندي 18 سنة ولا ألوم أهلي على هذا الأمر

وتحدث عمرو زكي عن تفاصيل حياته الشخصية بعد الازمات التي تعرض لها في حياته، مضيفا انه غير متزوج في الوقت الحالي وقام بالزواج مرتان في سن 18 سنة ونصف.

واستطرد الاعلامي عمرو زكي:” لا الوم عائلتي على هذا الامر “ يقصد زواجه في سن مبكر” لان هذه العقلية هي التي كانت سائدة حينها.. اما الان فانا غير متجوز ومنفصل عن زوجتي”.