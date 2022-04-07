شيخ الأزهر: الوجود أول صفة من الصفات الإلهية الذاتية

جدة - نرمين السيد - قال الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن اسمى "الملك القدوس" من الأسماء الحسنى لله تعالى التى وردت فى القرآن الكريم فى أواخر سورة الحشر، وفى السنة النبوية، عن أبى هريرة -رضى الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن لله تسعة، وتسعين، اسما، مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة"، إضافة إلى ما أجمع عليه المسلمون قديما وحديثا، موضحا أن الملك سبحانه وتعالى هو الملك المطلق الحقيقى المأخوذ من الملك، وهو المستغنى عن غيره فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله، ولا يحتاج لغيره أبدا، وأن "الوجود" أول صفة من الصفات الإلهية الذاتية.





وأوضح شيخ الأزهر - خلال الحلقة السادسة من برنامجه الرمضانى "الإمام الطيب" - أن "الملك" ينقسم إلى ملكين؛ ملك مطلق وملك مقيد، لآفتا إلى أن الملك المطلق هو الذى يستغنى عن غيره فى كل شيء، ولا يحتاج فى ذاته إلى غيره، موضحا أن أول صفة من الصفات الإلهية هى الصفة الذاتية أو النفسية وهى "الوجود"، مبينا أن الوجود الإلهى يختلف عن الوجود الإنسانى وعن باقى المخلوقات، ولذلك يسمون الله واجب الوجود ويسمون الباقى "إنسان حيوان نبات" ممكن الوجود؛ ممكن أن يوجد وممكن أن يستمر فى العدم، مشيرا إلى أنه استوى الوجود والعدم بالنسبة لشيء فوجوده ليس من ذاته وهو محتاج إلى من يعطيه الوجود؛ لكن الله سبحانه وتعالى مستغن فى ذاته، ووجوده دائما من ذاته لا يحتاج لأحد لكى يعطيه الوجود. وأشار شيخ الأزهر إلى أن "الملك الحقيقى" هو الذى يستغنى عن الغير سواء فى ذاته أو فى صفاته أو فى أفعاله، وهذا لا يكفى لكى يسمى الملك المطلق؛ إنما يضاف إليه جزء آخر متمم وهو "ويحتاج إليه غيره"، أما الملك المطلق هو الذى يستغنى عن غيره فى كل شيء، ويحتاج إليه غيره، وهكذا الملك المطلق هو عدم الاحتياج إلى الغير واحتياج الغير إليه، أما الملك المقيد فهو الذى يملك أشياء ولا يملك أشياء أخرى لأنه مقيد وهذا ما يمكن أن نسميه ملك مجازا، موضحا أن هناك ما يطلق عليه اسم الملك من العباد، فقد تحرر من سلطة الأشياء والأشخاص والهوى ومن جميع الأمور المادية، فهو يملك قلبه وقالبه، فالخواطر السيئة لا تخطر على باله أبدا، ويملك القالب وهو الجسم فيحفظ أعضائه حفظ كاملا، وهؤلاء مؤيدون بعصمة الله سبحانه وتعالى وهذه خصيصة للأنبياء والرسل ومن ورثهم من الأولياء والعلماء الصالحين.

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