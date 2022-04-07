نائب محافظ الوادى الجديد تؤكد توافر السلع بأسعار مخفضة

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، لمنفذ بيع الخضروات والسلع الغذائية التابع للوحدة المحلية بمركز الداخلة يرافقها السيد نبيل حنفى رئيس المركز، وذلك استكمالا لجهود متابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مخفضة ضمن المبادرة التى تنفذها المحافظة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
والتقت عددا من المواطنين؛ للاطمئنان على توافر السلع وجودتها وتناسب أسعارها.
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