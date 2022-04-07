نائب محافظ الوادى الجديد تؤكد توافر السلع بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - أكدت نائب محافظ الوادى الجديد حنان مجدى توافر كافة السلع واللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة بصفة مستمرة وطرحها بأسعار مخفضة؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين، والتوسع فى فتح المنافذ بالوحدات المحلية بالقرى.





جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، لمنفذ بيع الخضروات والسلع الغذائية التابع للوحدة المحلية بمركز الداخلة يرافقها السيد نبيل حنفى رئيس المركز، وذلك استكمالا لجهود متابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مخفضة ضمن المبادرة التى تنفذها المحافظة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

والتقت عددا من المواطنين؛ للاطمئنان على توافر السلع وجودتها وتناسب أسعارها.