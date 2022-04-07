/690788/تعرف-على-فعاليات-حزب-مستقبل-وطن-بالمحافظات-خلال-24-ساعة

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الخميس.

وجاءت فعاليات الحزب كالآتى:

في محافظة أسوان

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، حملة "إفطار صائم" من خلال تجهيز عدد كبير من الوجبات الساخنة الطازجة لتوزيعها على الصائمين بنطاق مدينة أسوان وميدان محطة السكة الحديد للمسافرين والقادمين، قبل أذان المغرب، وشارك في الفعالية عدد كبير من شباب الحزب المتطوعين في الإعداد والتجهيز وتوصيل وجبات الإفطار للصائمين، ومن المقرر أن تستمر الفعالية طوال شهر رمضان المبارك.

وفي محافظة السويس

انطلقت المرحلة الأولى من مسابقة حفظة القرآن الكريم، التي تحمل اسم الراحل أحمد نجيب، عضو الحزب بالمحافظة، وجاءت المسابقة بإشراف من مديرية الأوقاف بالسويس وذلك بقاعة المؤتمرات بالحزب للمرحلة العمرية من 7 سنوات إلى 12 عام، وأعرب أولياء الأمور للطلاب والطالبات المشاركين عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في المسابقة التى ساهمت في حث أبناؤهم على حفظ ومراجعة القرآن الكريم متمنين تنظيم العديد من هذه المسابقات، لافتا أن هذه المسابقة هي اولى الفعاليات التي تم إطلاقها في هذا الشهر الكريم شهر القرآن وسيكون هناك مرحلتين لهذه المسابقة ليتم توزيع الجوائز في ليلة 27 رمضان.

وفي محافظة البحيرة

افتتحت أمانة مركز إيتاى البارود، معرضاً "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وذلك ضمن مبادرة "لا للغلاء"، وشهد المعرض إقبالاً من المواطنين على المعروضات لشراء المنتجات والسلع بأسعار مخفضة، وأعرب المواطنين عن سعادتهم لتوفير المنتجات والسلع الغذائية بهذه الاسعار وقدموا الشكر للحزب.

وفي محافظة الجيزة

واصلت أمانة مركز الوراق تنفيذ مطبخ الخير خلال شهر رمضان، حيث قامت بإعداد وتجهيز 300 وجبة إفطار ساخنة لتوصيلهم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا وعمال اليومية والمغتربون محاولة منا برفع العناء واشعارهم بدور الحزب نحوهم، وفي نفس السياق، واصلت أمانة مدينة الشيخ زايد، إعداد وجبات الإفطار للصائمين، حيث إنه لليوم الخامس على التوالي، تم مواصلة المبادرة التي أطلقتها أمانة الحزب بالشيخ زايد تحت عنوان "مبادرة الخير لإفطار صائم" وذلك للإسهام في التخفيف عن أهالينا بالشيخ زايد وكذلك المسافرين عن طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وفي الوقت نفسه، افتتحت أمانة مركز كرداسة، معرض الأسرة المصرية تزامنًا مع حلول شهر رمضان المعظم، وهي المعارض التي تُقام في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين حزب مستقبل وطن وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمقام بدوار الزمر بناهيا مركز كرداسة، بنسبة تخفيض وصلت إلي 30 % عن نظيراتها بالأسواق.

وفي محافظة الفيوم

واصلت أمانات المراكز، توزيع كرتونة رمضان التي تحتوي علي السلع الغذائية الجافة وذلك علي المستحقين من اهالينا، ففي مركز اطسا حيث تم توزيع كرتونة رمضان بالوحدة المحلية الحجر وتوابعها عنك –الماتين، كما تم توزيع كرتونة رمضان في مركز سنورس بالوحدة المحلية بترسا، وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الاكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية

أعلنت أمانتي قسم ثان طنطا، ومركز السنطة، انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، حيث بدأت فعاليات أولي مباريات دوري الجلاء الرمضاني، في الرابعة والنصف عصرا والذي ترعاه أمانة ثان طنطا، والمقامة على ملعب الجلاء خلف المدرسة النسيجية، خلال شهر رمضان، كما بدأت فعاليات الدورة بمركز السنطة علي ملعب "يلا كورة" بمسهلة، وفي نفس السياق، نظمت الوحدة الحزبية لقرية عياش معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاساسية والاستهلاكية وياميش رمضان بأسعار مخفضة، تحت شعار "معا لمحاربة الغلاء"، وشهد إقبالا كثيفا من الأهالي.

وفي محافظة بورسعيد

أقامت أمانة الزهور، مائدة إطعام الصائمين، بعد نجاح معرض "مستقبل وطن" للسلع الغذائية أمام مستشفيي النصر بحي الزهور، وجاءت المائدة بجوار المعرض وتقديم الوجبات الساخنة يومياً وإلى نهاية شهر رمضان الكريم، وكذلك المسافرين بين محافظة بورسعيد والمحافظات الأخرى.

وفي محافظة قنا

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن انطلاق فعاليات صالون الحزب الثقافي والديني والفني، بقاعة مكتبة الطفل بمدينة أبو تشت، غدا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءا، بمشاركة فرقة قنا القومية للإنشاد الديني.

وفي محافظة البحر الأحمر

وفرت أمانة مدينة مرسي علم، سيارات لبيع اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في المدينة وذلك لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل ومحاربة جشع التجار، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة التوسع في إقامة منافذ وشوادر ومعارض لبيع اللحوم والمجمدات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وفي محافظة جنوب سيناء

أطلقت أمانة مدينة أبو زنيمة، مبادرة "إفطار صائم"، لتقديم وجبات الإفطار، وتوزيعها علي المسافرين عبر الطريق والمارة، حيث قامت الأمانة، بتوزيع كميات كبيرة من وجبات الإفطار علي الصائمين، اثناء اذان المغرب، جاء ذلك سواء توزيع وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين في مختلف الأماكن، ومواصلة إقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، وقوافل الخير وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لبيع السلع الاستهلاكية واللحوم، وتوزيع كراتين المواد الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجاً، واستمرار تنفيذ مسابقات حفظة القران الكريم السنوية فى المحافظات خلال رمضان.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة مركز صدفا، ندوة توعوية زراعية، عن أهمية توريد محصول القمح في الشئون المخصصة للتوريد، وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بأسيوط والإدارة الزراعية بصدفا، بمقر مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقريه الدوير، وتناولت الندوة عن محصول القمح الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية التي تعمل الحكومة على توفيرها للمواطنين وكذلك توفير سعر عادل للمزارعين حيث أن القمح المصري يعد من أجود أنواع القمح على مستوى العالم، وأكد المشاركين في الندوة، علي أن الدولة المصرية قامت بإنشاء العديد من الصوامع والشون لاستيعاب الكميات الكبيرة المتوقع توريدها هذا العام والمحافظة على هذا المحصول لتحقيق أقصى استفادة منه وتقليل نسبة الفاقد.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.