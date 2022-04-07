/690786/محمود-الليثي-في-حبر-سري-اتوقفت-بسبب-جهلي-بقوانين-ولوائح-نقابة-الممثلين

تحدث الفنان محمود الليثي عن أزمة وقفه من نقابة الممثلين في حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم في الحلقة الجديدة من برنامج حبر سري عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

دوت الخليج يرصد أزمات محمود الليثي

محمود الليثي

قال محمود الليثي: “توقفت عن التمثيل بعد مشاركتي في رمضان 2021 وكان بسبب جهلي بقوانين ولوائح نقابة المهن التمثيلية والفنان أشرف زكي يهتم بجميع الفنانين”.

وعن معاناته في بدايته الفنية، رد: “الماضي والشقى والتعب بيهون على الواحد عندما يشعر بالضيق من العمل وفخور بالماضي”.

وعن الفنانات التي كان محمود الليثي معجب بهن: “معجب بـ إلهام شاهين ونرمين الفقي ومن نجمات زمان نعيمة عاكف، وسعدت جدا بالعمل مع إلهام شاهين في فيلم حظر تجول”.

محمود الليثي وإسلام إبراهيم

وعندما سألته الإعلامية أسما إبراهيم عن عدم تحقيق نجوم snl بالعربي إيرادات ضخمة ليرد عليها قائلا: “فنانين معدودين اللي بيجيبوا إيرادات ضخمة”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود الليثي في السينما كانت مشاركته بطولة فيلم “معالي ماما” برفقة الفنانة بشرى، وعدد من الفنانين مثل شيماء سيف، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وسامي مغاوري، وحسام داغر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وشريف باهر، ونور إيهاب، والطفل ياسين نجل الفنانة غنوة شقيقة أنغام وسولي، وآخرين والفيلم من إخراج أحمد نور.

مسلسل المشوار 2022

يشار أن الحلقة الخامسة من مسلسل المشوار التي عرضت أمس الأربعاء عبر شاشة قناة dmc الفضائية، شهدت نجاح محمد رمضان الذي يجسد شخصية ماهر في التواصل مع زوجته ورد وهي دينا الشربيني ونجله رحيم.

وظهر في الحلقة الخامسة الفنان محمود الليثي وهو يحاول الهروب من رجال وجيه رجل الاعمال الذي يطارد محمد رمضان وزوجته ونكتشف خلال الحلقة أن ورد كانت تعمل لدى وجيه ولكن لم يتم كشف حقيقة ما حدث في الماضي.

اقرأ أيضًا

كاميرا خفية في رمضان.. برنامج المقالب «30 وش مع عليش» يثير الجدل

وأوضحت الحلقات الماضية أن الشنطة التي يحملها محمد رمضان ويثير بها ضجة كبيرة تحتوي على دولارات وليس أثار كما زعم البعض بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويضم مسلسل المشوار الذي يخرجه محمد ياسين ، ومن تأليف محمد فريد ، عدد من الفنانين وأبرزهم محمد رمضان ودينا الشربيني ، ومحمود الليثي، وحنان يوسف ، وأحمد مجدي ، وندى موسى ، وأحمد كمال ، وأحمد صفوت ، وآخرين.