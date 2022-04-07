/690785/لطم-وصريخ-يشبه-النساء-محمد-أنور-ينهار-في-مقلب-رامز-موفي-ستار

انهار الفنان محمد أنور خلال برنامج رامز موفي ستار في حلقة اليوم الخميس التي تعرض على شاشة MBC مصر، وكان ذلك في أول دقيقة من بداية مشهده مع النجم العالمي فاندام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد فعل محمد أنور على مقلب رامز موفي ستار

تحولت سعادة محمد أنور من رؤيته للنجم فاندام، إلى صريخ ولطم على الوجه فرغم عمله بأنه يمثل مشهد بجانب فاندام، إلا أنه بدأ يوجه رسالة استغاثة له، قائلا: “إلحقوني هموت، براحة عليا يافندام، كفاية ياعم فاندام”.

وأنثاء انقلاب السيارة التي يستقلونها، بدأ صريخ ولطم محمد أنور يزداد ويعلو مع زيادة الخطر، وبدأ في قول: “الله يخربيتكم، رجعوني”.

محمد أنور يتعرض للانتقادات بسبب برنامج رامز جلال

جدير بالذكر أنه تعرض محمد أنور لعدد من الانتقادات فور نشره صورة جديدة له من كواليس حلقته ببرنامج رامز جلال الجديد الذي يحمل اسم “رامز موفي ستار”، اذ سخر من نفسه وشكله عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلق عليها: "هو انا مالي شبه الفنانة جواهر كدة ليه ؟! .. منك لله يا رامز”، ثم تعرض بعدها للعديد من الانتقادات والهجوم من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تقول: “وصفك عنصري قدم اعتذار عن تعبيرك للوصف”، وغيرها من التعليقات.

برنامج رامز موفي ستار

تأتي قصة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيف في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.

ضيوف برنامج رامز جلال

وتضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة.

بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.