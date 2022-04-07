/690784/إسلام-إبراهيم-ينهار-من-البكاء-مش-عايز-والدي-يتعذب

فاجيء الفنان إسلام إبراهيم، الإعلامية أسما إبراهيم التي تقدم برنامج “حبر سري” عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، بتصريحاته خلال اللقاء.

دوت الخليج يكشف أسرار إسلام إبراهيم

أسرار إسلام إبراهيم

انهار الفنان إسلام إبراهيم من البكاء على الهواء بسبب مرض والده وحالته الصحية وقال: “مش عارف يتنفس وأنا مش عارف أعمله إيه”، وذلك بعد إصابته بكورونا قبل أسابيع.

وكانت قد علق إسلام إبراهيم على الانتقادات التي وجهت له بسبب إطلالاته الغريبة في المهرجانات مثل مهرجان الجونة وقال: “في بعض الأحيان يطلب الاستايلست أن يظهرك بطريقة مختلفة كمشروع”.

تصريحات إسلام إبراهيم في حبر سري

وتابع كلامه: “لا أقبل أن ينتقدني أحد بطريقة مهينة بسبب ظهوري في المهرجانات وتوقفت عن ارتداء الملابس الغريبة عندما شعرت باستياء بعض الجمهور”

إسلام إبراهيم مسلسل راجعين ياهوى

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان إسلام إبراهيم ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل راجعين يا هوى الذي يعود به الفنان خالد النبوي لدراما رمضان بعد غياب عام.

وكان قد شارك إسلام إبراهيم متابعيه وجمهوره بنشره بوستر مسلسل "راجعين يا هوى" الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc وdmc دراما بجانب عرضه عبر شاشة قناة cbc وcbc دراما الفضائية.

وروج للمسلسل قبل عرضه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام ويضم في بطولة المسلسل كلا من هنا شيحة، خالد النبوي، نور اللبنانية، طارق عبد العزيز، أحمد بدير، نور النبوي وفاء عامر وانوشكا، وسلمى أبو ضيف وآخرين.

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يذكر أن الفنان إسلام إبراهيم كان قد حقق نجاحا كبيرًا بمسلسل "بـ 100 وش" للفنانة نيللي كريم، وآسر ياسين، وضم مجموعة من الفنانين مثل دنيا ماهر وحسن أبو الروس، وزينب غريب وسلوى محمد علي ومصطفى درويش وآخرين.

وفي سياق آخر، كان قد علق الفنان إسلام إبراهيم على اتهام البعض له بالظهور فى المهرجانات بإطلالات غريبة ليلفت بها النظر، مشيرًا إلى أنه قام بفعل ذلك مرة واحدة فقط.

وأوضح في لقائه ببرنامج “أحلى كلام” عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، أنه بعد ذلك كانت ملابسه عادية ومناسبة قائلًا: “لما لبست اطلالة لفتت النظر كانت تحت إشراف مصممة ملابس وحسيت وقتها انها إطلالة لطيفة”، مشيرًا أن فنانة شيماء سيف ليست شخصية مغرورة على الإطلاق وتساند الجميع وتساعده للوصول بأفضل أداء فني.