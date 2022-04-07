/690783/هوطي-على-رجلك-أبوسها-محمد-أنور-يعرب-عن-سعادته-برؤية-فاندام-في-برنامج-رامز-جلال

حل الفنان محمد أنور ضيف على الحلقة السادسة من برنامج رامز موفي ستار، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة والثلث مساء.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات رامز جلال لفاندام

صدم الفنان محمد أنور لرؤيته للنجم العالمي فاندام، أثناء حلوله ضيف على برنامج رامز جلال، وبدأ محمد أنور حاديثه لـ فاندام قائلا: “ممكن أحضنك، انا مش مصدق إني همثل معاك، حضرتك مش أنا بمثل قصاد مين”.

وتابع حدثه معربا عن سعادته برؤية فاندام: “ فرحان إني شوفتك لدرجة اني ممكن أوطي على رجلك أبوسها”.

انهيار محمد أنور بسبب مشاهده مع فاندام

وتحولت ردة فعل محمد أنور من سعادة رؤوية فاندام، إلى استغاثة، فبعد المشهد بدأ أنور يردد: “إحلقوني، كفايا ياعم فاندام أبوس إيدك”، وكرر الشهادة أكثر من مرة وكأنه يلفظ انفاسه الأخيرة.

محمد أنور يتعرض للانتقادات

جدير بالذكر أنه تعرض محمد أنور لعدد من الانتقادات فور نشره صورة جديدة له من كواليس حلقته ببرنامج رامز جلال الجديد الذي يحمل اسم “رامز موفي ستار”، اذ سخر من نفسه وشكله عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلق عليها: "هو انا مالي شبه الفنانة جواهر كدة ليه ؟! .. منك لله يا رامز”، ثم تعرض بعدها للعديد من الانتقادات والهجوم من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تقول: “وصفك عنصري قدم اعتذار عن تعبيرك للوصف”، وغيرها من التعليقات.

في سياق آخر حل الفنان محمد أنور والفنانة اللبنانية نيكول سابا ضيوف برنامج أحلى كلام للفنان أحمد فهمي عبر شاشة قناة الحياة الفضائية وكشف محمد أنور كواليس بداياته منذ الطفولة وقبل التمثيل.

وقال محمد أنور: "أنا أصلا من المطرية وكنت وأنا صغير بروح الأفراح الشعبية اتفرج من ورا الفراشة على الرقاصة ونفسى أحضر الفرح عشان أقعد آكل الفاكهة اللى على الترابيزة، وكان نفسى اشتغل نبطشى في الافراح".

أسرار محمد أنور

واستكمل كلامه بالبرنامج الذي شهد آخر ظهور تلفزيوني له ، قائلًا: "عيشت مرحلة في حياتى كنت غلبان وبنضرب لفترة عشان كنت باخد غياب الفصل والعيال اللى قاعدة ورا كانوا بيضربونى، ولقيت إن الحياة لازم أعكس بقى لما دخلت ثانوى قعدت معاهم ورا وبقيت بضرب معاهم".