حياة كريمة فى الدقهلية.. القصير يتفقد مجمع للخدمات الزراعية فى شربين

جدة - نرمين السيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مبنى مجمع الخدمات الزراعية بقرية الحصص بمركز شربين، والذى تنفذه وزارة الزراعة ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، والتى اطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير وتنمية الريف المصرى.





جاء ذلك فى ختام جولته التى قام بها الى محافظة الدقهلية، بحضور النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وعدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، وقيادت الوزارة والمحافظة.

ويعد هذا المبنى كأحد النماذج التى تنفذها الوزارة ضمن المبادرة، حيث تقدم الخدمات الزراعية المتكاملة للمزارعين، حيث تشمل جميعات زراعية، ووحدات بيطرية، ومراكز إرشادية متطورة، لتقديم خدمة متميزة للمزارعين.

ويبلغ عدد مجمعات الخدمات الزراعية التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، حوالى 332 مجمع، حيث تقدم، كافة الخدمات الزراعية وفقا لاحتياجات القرى المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، مراكز ارشاد زراعى، مراكز تجميع الألبان، حيث تشمل المجمعات الخدمية، 316 وحدة بيطرية، و329 جمعية زراعية، 305 مركز إرشادى، و46 مركز لتجميع الألبان.

وشدد وزير الزراعة على سرعة الانتهاء من اللمسات النهائية بالمجمعات، على اعلى مستوى، فضلا عن ضرورة الاهتمام بجودة الخدمات التى يتم تقديمها للمزارعين، فضلا عن تأهيل العاملين بهذه المراكز، على كافة المستويات.

ورافق وزير الزراعة من قيادات الوزارة خلال الجولة، الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، والمهندس فوزى الخضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور السيد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

وتفقد وزير الزراعة خلال الجولة، حقول بنظام الرى الحديث، كما عقد اجتماعا موسعا مع مديرى الإدارات الزراعية والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى، والجمعيات الزراعية.