جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض لدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة للحفاظ عليها خصوصًا فى ظل تسجيل القاهرة، كمدينة إبداعية للحرف والفنون الشعبية على شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية. يذكر أن المعرض المقام على مساحة 400 متر سيستمر لمدة 3 أيام من الخميس إلى السبت، ويضم أكثر من 40 عارضًا أُتيح لهم عرض منتجاتهم بالمجان بدعم من محافظة القاهرة والغرفة التجارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح معرض الحرف التراثية والأعمال اليدوية فى القاهرة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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