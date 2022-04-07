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افتتاح معرض الحرف التراثية والأعمال اليدوية فى القاهرة (صور)

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محمد صابر 2022-04-07 19:15 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض لدعم أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة للحفاظ عليها خصوصًا فى ظل تسجيل القاهرة، كمدينة إبداعية للحرف والفنون الشعبية على شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية.   

معرض الأدوات الحرفية

معرض الأدوات الحرفية

 

 

يذكر أن المعرض المقام على مساحة 400 متر سيستمر لمدة 3 أيام من الخميس إلى السبت، ويضم أكثر من 40 عارضًا أُتيح لهم عرض منتجاتهم بالمجان بدعم من محافظة القاهرة والغرفة التجارية.  

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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