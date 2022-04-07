رامز جلال ساخرا من محمد أنور: طويل وأهبل.. وميلقش عليه غير الكولون الحريمي

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حل الفنان محمد أنور ضيف على برنامج “رامز موفي ستار”، في حلقة اليوم الخميس الموافق 7 من شهر ابريل الجاري والتي تعد الحلقة السادسة في هذا الموسم الرمضاني.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية رامز جلال من الفنان محمد أنور

سخر رامز جلال في بداية حلقته مع رامز جلال كعادته من الفنان محمد أنور، فقال: “قال في البداية إنه هيتعاون مع صحابه ونكبر سوا وأول ما شافهم سد السفون عليهم”.

وتابع ساخر من أزيائه: “اي الرجل دي كلها يلا، راجل صناعي قديم، اي البنطلون المقطوع ده البس تحتيه شراب كلون حريمي”، مضيفا: “طويل وأهبل يجماعة ودراعه طويل”.

فاصيل برنامج رامز موفي ستار

جدير بالذكر أنه تأتي قصة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيف في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.

وتضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة.

بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار

ويعرض برنامج رامز موفي ستار الحلقة الاولى على شاشة mbc مصر مع بداية شهر رمضان 2022 في يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة بعد أذان المغرب، كما يمكن للجمهور مشاهدتها على منصة شاهد الإلكترونية بدون فواصل إعلانية.

جدير بالذكر أنه، جاء تتر برنامج رامز موفي ستار، للفنان رامز جلال على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، واتى مطلعها على النحو الأتي: “رامز موفي ستار أستر يا ستار.. العالمية بتناديك .. هتعدي وتقف بطل قصاد فان دام”، وتصدر بوستر تتر برنامج رامز موفي ستار كلا من الفنان رامز جلال والنجم العالمي فاندام.