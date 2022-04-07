/690768/مفاجأة-تعرف-على-ضيف-الحلقة-السادسة-من-برنامج-رامز-موفي-ستار

يستضيف رامز جلال في الحلقة السادسة من برنامج رامز موفي ستار محمد أنور ومن المتوقع أن تحظى حلقة اليوم بنجاح كبير، نظرًا لصدارة برامج مقالب رامز في كل موسم رمضاني.

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برومو برنامج رامز موفي ستار

ومن الجدير بالذكر، أن كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن البرومو الرسمي لبرنامج المقالب «رامز موفي ستار» للفنان المقرر أن يعرض بعد صلاة المغرب على شاشة إم بي سي مصر.

ونشر آل شيخ حينها برومو برنامج رامز موفي ستار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق على البرومو قائلًا: «في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة، وفي شهر رمضان المبارك، للسنة الثانية على التوالي، على قناة «إم بي سي» رامز موفي ستار، برعاية هيئة الترفيه».

ضحايا برنامج رامز موفي ستار

وقد ظهر خلال البرومو مع رامز عدد من نجوم الفن، أبرزهم: ، عائشة بن أحمد، مايان السيد، غادة عادل، عمرو يوسف، أحمد فتحي، هنا الزاهد درة وعدد آخر من نجوم الفن.

كما كشفت قناة MBC مصر عن تتر برنامج المقالب «رامز موفي ستار» للفنان رامز جلال والذي تم عرض أولى حلقاته يوم السبت الماضي الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم.

وقد ظهر رامز في التتر يغني الأغنية الرسمية للتر والتي تقول كلماتها: "رامز رامز موفي ستار.. استر استر يا ستار.. اللي فات كان دلع.. واللي جاي وجع وجع.. النجم نجم وانت نجم كبير عالي المقام.. هوليوود شافوك واختاروك سيبك من الأجر كام.. العالمية بتناديك والعين.. هتعدي يا ابن الإيه وتقف بطل قصاد فان دام.. بالصلاة بالصلاة على النبي.. الأكشن عربي مهواش أجنبي.. ولا ضغط كل دي إشاعات على النت.. الصلاة بالصلاة الصلاة على النبي.. الضرب هييجي هنا في مقلبي".

الفنان محمد أنور

في سياق آخر حل الفنان محمد أنور والفنانة اللبنانية نيكول سابا ضيوف برنامج أحلى كلام للفنان أحمد فهمي عبر شاشة قناة الحياة الفضائية وكشف محمد أنور كواليس بداياته منذ الطفولة وقبل التمثيل.

وقال محمد أنور: "أنا أصلا من المطرية وكنت وأنا صغير بروح الأفراح الشعبية اتفرج من ورا الفراشة على الرقاصة ونفسى أحضر الفرح عشان أقعد آكل الفاكهة اللى على الترابيزة، وكان نفسى اشتغل نبطشى في الافراح".

أسرار محمد أنور

واستكمل كلامه بالبرنامج الذي شهد آخر ظهور تلفزيوني له ، قائلًا: "عيشت مرحلة في حياتى كنت غلبان وبنضرب لفترة عشان كنت باخد غياب الفصل والعيال اللى قاعدة ورا كانوا بيضربونى، ولقيت إن الحياة لازم أعكس بقى لما دخلت ثانوى قعدت معاهم ورا وبقيت بضرب معاهم".