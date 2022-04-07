محمود الليثي: «المهرجانات شو وعادي نظهر بملابس غريبة على الريد كاربت»

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استضافت الإعلامية أسما إبراهيم اليوم الخميس، كلا من الفنان محمود الليثي والفنان إسلام إبراهيم في برنامجها “حبر سري”.

دوت الخليج يرصد تصريحات محمود الليثي في حبر سري

تصريحات محمود الليثي

شهدت الحلقة السادسة من برنامج حبر سري في رمضان الذي يذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية، أجواء الكوميديا والدراما، وكشف الكثير من الحكايات والأسرار.

قال الفنان محمود الليثي: “منجحتش في بدايتي ضمن اختبارات المخرج خالد جلال في الدفعة التي خرجت عدد من الفنانين ولكن في العام التالي نجحت”.

وأضاف محمود الليثي في حواره التلفزيوني: “خالد جلال باب رزق لنجوم مصر”، وفيما يخص تعرضته لانتقادات بسبب ملابسه في مهرجان الجونة، قال: “المهرجانات شو وعادي نلبس ملابس غريبة على الريد كاربت ومن حق الجمهور أن يقيم ولكن ليس من حقه الإساءة لنا”.

محمود الليثي في حبر سري

وقدم الفنان محمود الليثي خلال الحلقة مشهدًا باللغة العربية الفصحى، كما كشف العديد من الجوانب في حياته الشخصية ومعاناته أيضًا قبل الشهرة.

ولم تخلو الحلقة من حديث محمود الليثي عن واقعة إيقافه من التمثيل، ورد أيضًا على المتنمرين عليه بعد إطلالاته في الدورة الماضية ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

أما الفنان الكوميدي إسلام إبراهيم يكشف أيضًا خلال الحلقة عن تفاصيل مرضه ومرض والده، ومدى تأثير المخرجه كامله أبو ذكري عليه ضمن أحداث مسلسل ١٠٠ وش الذي كان بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وكان لهذا العمل أهمية كبيرة في شهرة ومسيرة إسلام الفنية.

محمود الليثي مسلسل المشوار

يشار أن برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة قناة القاهرة والناس يعرض في تمام الساعة 6:20 مساءً وذلك يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية.

ومن ناحية أخرى، ينافس الفنان محمود الليثي ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 من خلال مسلسل المشوار الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc الفضائية.

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حيث شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل المشوار التي عرضت أمس الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، ظهور الفنان محمود الليثي ضمن الأحداث حيث كان يحاول الهروب من رجال وجيه بعد أن توصلوا إلى منزله وظل يطارده أحد الأشخاص إلى أن استطاع أن ينجو منه.

ويضم مسلسل المشوار في بطولته عدد من النجوم مثل محمد رمضان، أحمد مجدي، دينا الشربيني، أحمد كمال، محمود الليثي، وآخرين.