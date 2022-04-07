إسلام إبراهيم في «حبر سري»:قدمت الست في مسلسل 100 وش بسبب إصرار المخرجة

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دوت الخليج يرصد تصريحات إسلام إبراهيم في حبر سري

تصريحات إسلام إبراهيم

قال الفنان إسلام إبراهيم في لقائه التلفزيوني ببرنامج “حبر سري في رمضان”: “حلقات لاعيبة الكرة في برنامج snl بالعربي كانت ضعيفة بسبب إن قدراتهم التمثيلية تختلف عن الفنانين وكنا نضطر لتقديم بعض الاسكتشات دون اختيارنا”.

وأضاف: “مسرح مصر حقق نجاحا أكثر من snl بالعربي لأنه بدأ قبلنا ولم يفهم الجمهور طبيعة برنامج snl بالعربي وتميزنا في التصنيف العمري فكان متاح للجميع وبعيد عن التنمر.. وقدمت دور الست بعد snl في مسلسل 100 وش بسبب إصرار المخرجة كاملة أبو ذكري وكان العمل يتطلب ذلك”.

إسلام إبراهيم في حبر سري

يشار أن أجواء الكوميديا سيطرت على الحلقة التي جمعت بين نجوم الكوميديا محمود الليثي وإسلام إبراهيم بجانب تمتزج الحلقة بالدراما.

ومن جانبه قدم الفنان محمود الليثي مشهدًا باللغة العربية الفصحى ويكشف الثنائي العديد من الجوانب والأسرار في حياتهما الشخصية ومعاناتهما بل الشهرة.

برنامج حبر سري في رمضان

وكان قد استضاف برنامج حبر سري في رمضان مجموعة من النجوم مثل شيرين رضا وأمير كرارة وآخرين وينتظر خلال الأيام المقبلة استضافة حنان مطاوع وأحمد السعدني وعمرو يوسف وسوسن بدر وآخرين ويعرض البرنامج يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة 6:20 مساءً.

يذكر أن الفنان إسلام إبراهيم كان قد حل ضيف الفنان أحمد فهمي في برنامجه أحلى كلام الذي يقدمه عبر شاشة قناة الحياة الفضائية.

وحلت الفنانة شيماء سيف برفقة إسلام إبراهيم ضيوف البرنامج، وقال إسلام إبراهيم، إن زميلته شيماء من أطيب زملائه، وهذا شيء نادر الحدوث في الوسط الفني.

وأضاف: “نادرا لما تلاقى حد قلبه طيب في الوسط الفني بجد”، وخلال حواره كشف إسلام إبراهيم وقت اكتشاف ميوله الفنية وذلك عندما كان في عمر 3 سنوات.

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وأشار إسلام إبراهيم في حواره التلفزيوني إلى أنه يحب الرسم، ومن مهاراته يستطيع قراءة الأشخاص دون أن يعرفهم جيدا، ويشعر بالأحداث قبل حدوثها وذلك هو السبب في فشله في دخول أي علاقة مع الطرف الآخر، كما اعترف بارتدائه ملابس غريبة في أحد المهرجانات الفنيةليلفت النظر، معلقًا: "عملت كدة مرة واحدة.. وكنت بلبس لبس غريب عشان ألفت النظر.. لكن ده مش اللوك بتاعى طول الوقت".