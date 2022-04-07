أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة لعام 2021

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الخميس، في دورته 179، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية وبحضور المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للانتاج الحربي والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس، أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة لعام 2021، والتي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا.

بلغ عدد الجوائز الممنوحة للرواد والمرأة هذا العام 11 جائزة بإجمالي ما يقرب من (مليون و440 ألف جنيه)، حيث مُنحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين في مجالات العلوم الأساسية والعلوم الزراعية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية، وبلغت قيمة كل جائزة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى درع الأكاديمية وشهادة تقدير.

كما اعتمد المجلس أيضًا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 7 فائزات، منهم 4 جوائز تقديرية قيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه في مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية، والعلوم الإجتماعية، و4 جوائز تشجيعية (وتم حجب واحدة) وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه في مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدليـة، والمياه والطاقة والعلوم البيئية.

وتم إعلان أسماء الفائزين كاملة على موقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg