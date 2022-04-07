الرئيس السيسي يستعرض جهود وزارة الأوقاف في تعظيم متحصلات الهيئة وتدريب وتأهيل...

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود وزارة الأوقاف في تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة".

وقد عرض الدكتور مختار جمعة متحصلات هيئة الأوقاف خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات وأرباح بإجمالي حوالي مليار و429 مليون جنيه، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها في تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره، فضلاً عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري وتعظيم عوائده.

وفيما يخص الاحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وجه السيد الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة.

وبالنسبة لجهود إعداد جيل من الأئمة المفكرين، وجه السيد الرئيس بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغاً لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني، وذلك لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير، مع إعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة الوافدين للخارج.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الأوقاف عرض تجربة الوزارة فيما يخص صكوك الاضاحي وصكوك الإطعام، حيث وجه السيد الرئيس بدعم هذه المشروعات لتعظيم عوائدها الاجتماعية في خدمة المجتمع، وتحقيق مقاصدها الشرعية.