مدبولى يتابع عددا من مشروعات التوسعات الفندقية بشرم الشيخ استعدادا لـ Cop27

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستثمرين السياحيين ناصر عبد اللطيف، ونادر هشام على؛ لمتابعة عدد من مشروعات التوسعات الفندقية بمدينة شرم الشيخ، استعدادا لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27)، المقرر انعقاده بالمدينة فى نوفمبر المقبل.





وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروعات التطوير التى يتم تنفيذها وتتبعهما فى عدد من الفنادق بمدينة شرم الشيخ؛ من أجل العمل على زيادة السعة الفندقية، وكذا أعمال تطوير الفنادق القائمة، حتى تظهر المدينة فى أبهى صورة لها خلال أعمال المؤتمر العالمى.

من جانبه، أكد المستثمر السياحى ناصر عبد اللطيف، أن هناك ما يزيد على ألفى مهندس وفنى وعامل فى مواقع العمل حاليا، وتتم متابعة أعمال التطوير الجارى تنفيذها فى الفنادق التابعة له، بصفة مستمرة، للانتهاء من هذه الأعمال فى المواعيد المحددة قبل بدء أعمال المؤتمر، لافتا فى هذا السياق إلى أنه بصدد التجهيز لمشروع ضخم بالمدينة يتمثل فى إقامة مجمع سياحى عالمى، حيث تم توقيع عقد شراكة مع إحدى الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع، الذى من المتوقع أن يضم عددا من الأنشطة الترفيهية الجاذبة للسياحة الوافدة، متوقعا أن يجذب المشروع ما بين 1 إلى 1.5 مليون سائح سنويا.

بدوره، أشاد المستثمر السياحى نادر هشام على بما تحظى به مدينة شرم الشيخ من مقومات عديدة وبنية أساسية قوية، وكذلك ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير بمشروعات الطرق وتنسيق الموقع بالمدينة، وهو ما يسهم فى توفير فرص استثمارية عديدة، ولا سيما فى قطاع السياحة، مؤكدا أن أعمال التطوير الجارية حاليا ستسهم بشكل كبير فى ظهور المدينة بالصورة المبهرة المطلوبة أثناء انعقاد مؤتمر المناخ.

وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بالقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة خلال هذه الفترة، وتشجيع العديد من السائحين لزيارة مصر، حيث تم منح تأشيرات سياحية بمنافذ الوصول لأكثر من 180 جنسية للحاصلين على تأشيرات سارية من دول إنجلترا أو أمريكا أو اليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلاندا أو دول "تشينجن" وحصول 78 جنسية على التأشيرة السياحية إلكترونيا.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعلان مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء"، وسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير، فضلا عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة بها لزيادة عدد الغرف الفندقية، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه، الأمر الذى يسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة بشأن تسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل نجاح هذا المؤتمر العالمى.