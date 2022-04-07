فوز 8 علماء من جامعة المنصورة بجوائز النيل والدولة التقديرية لعام 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة المنصورة عن فوزها بالمركز الثانى بين الجامعات المصرية ومراكز الأبحاث، بعد تتويج 8 علماء من الجامعة بجوائز النيل والدولة التقديرية لعام 2021، وذلك طبقا لإعلان مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته رقم 179، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية.





وذكر المركز الإعلامى للجامعة - فى بيان اليوم الخميس، أنه تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة (جوائز النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).. كما أعلن المجلس جوائز المرأة والرواد التى تمنحها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سنويا. من جانبه، هنأ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة العلماء بالجامعة الفائزين بجوائز الدولة، مؤكدا أن هذه الجوائز تكريم من الدولة وتقدير منها لجهود العلماء فى الارتقاء بالوطن. وأكد عبدالباسط، تطور وتميز البحث العلمى بالجامعة بمختلف الكليات، والذى ينعكس على ارتفاع نسبة الأبحاث العلمية ونشرها فى أعلى المجلات العلمية.

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