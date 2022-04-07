/690774/النائب-عماد-سعد-حموده-يوقع-بروتوكول-تعاون-لإنشاء-مستشفى-خيري-لمرضى-الأورام-بالفيوم

وقع النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بروتوكول تعاون مشترك، مع الجمعية العلمية لرعاية مرضي الأورام بالفيوم، لإنشاء مستشفي خيري لخدمة مرضي الأورام من أبناء المحافظة، والتعاون في مجال تقديم الخدمات العلاجية والطبية للحالات الأكثر احتياجاً.

دوت الخليج

رئيس إسكان النواب يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء مستشفى خيري لمرضى الأورام بالفيوم

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وإيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية مرضي الأورام بالفيوم.

ووجه النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمجهوداته المستمرة في الارتقاء بمستوي الخدمات بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، لافتاً إلي أن قطعة الأرض المزمع استكمال إنشاء المستشفي الخيري عليها كائنة بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم وتبلغ مساحتها 900 متر مربع.

وأوضح ، عماد حموده، أنه سيقوم باستكمال بناء الإنشاءات وأعمال التشطيبات والواجهات الخارجية، وستقوم الجمعية العلمية بتشغيل وإدارة المستشفي لتقديم الخدمات العلاجية.

يهدف بروتوكول التعاون، إلي إنشاء مستشفي خيري متخصص في توفير العلاج للحالات الأكثر احتياجاً من مرضي الأورام بالمحافظة، ورفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة، فضلًا عن إجراء الأشعة التشخيصية اللازمة ومتابعة الحالة الصحية لمرضى الأورام.

وقال محافظ الفيوم، أن بروتوكول التعاون الذي نحن بصدده اليوم يُعد إضافة للقطاع الطبي بالمحافظة، لتقديم خدمات علاجية وصحية لأهالينا من أبناء المحافظة، مشيداً بجهود النائب عماد سعد حمودة في دعم القطاعات التنموية على أرض المحافظة، والدور الرائد والمتميز للقائمين على العمل بمركز أورام الفيوم.

وكشف المحافظ، عن الجهود التي تقوم بها المحافظة، والتواصل المستمر مع وزارة الصحة لإنشاء مركز أورام جديد على مساحة كبيرة بإمكانيات وقدرات طبية متميزة لخدمة أهالينا من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية لرعاية مرضي الأورام، " نحن اليوم نحتفل بتوقيع بروتوكول تعاون لوضع اللبنة الأولي لمستشفي خيري متخصص يغطي احتياجات مرضي الأورام بالفيوم من التشخيص والجراحة والعلاج والكشف المبكر، معرباً عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم لرعايته هذا الحدث الذي سيعود بالنفع على مواطني المحافظة، مضيفاً أن المستشفي الخيري الجديد سيضم 50 سريراً منهم 8 أسرّة للعناية المركزة، ووحدة عيادات خارجية لجميع التخصصات".