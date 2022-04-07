/690770/بعد-ضبطه-بـ-4-طائرات-درون-بائع-السوشيال-ميديا-يواجه-السجن-7-سنوات

دوت الخليج

واكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن بالمديرية، المتهم بالترويج والإعلان عن طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية للبيع ، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " لتحقيق أرباح غير مشروعة .

الأمن ينجح في القبض على مواطن باع «طائرات درون» عبر مواقع التواصل لتحقيق الارباح

وعقب انتهاء تحريات أجهزة الأمن، ومواجهة المتهم إعترف بحيازته لطائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية، بهدف الترويج لها مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأعترف المتهم، المقيم بالاسكندرية، تحصله عليها من أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية ، وتمنكت القوات من ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته عدد 4 طائرات إلكترونية مزودين بكاميرات سرية.

ولم يكن المشرع المصري بمناى عن هذه الجريمة ، حيث وقف حائط صد تجاهها عن طريق فرض عقوبات رادعة لحظر استخدامها تصل الى الاعدام في بعض الحالات.

بعد ضبطه بـ 4 طائرات درون.. بائع السوشيال ميديا يواجه السجن 7 سنوات

وحظر القانون رقم 216 لسنة 2017، بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها، استخدامها كما حظر أيضا استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من "وزارة الدفاع".

الادة 3 من القانون نصت على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.

ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، و في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.