/690762/السيسي-يوجه-بدعم-مشروعات-صكوك-الأضاحي-والإطعام-لخدمة-المجتمع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم مشروعات صكوك الاضاحي وصكوك الإطعام، لتعظيم عوائدها الاجتماعية في خدمة المجتمع، وتحقيق مقاصدها الشرعية، ذلك بعدما استعرض وزير الأوقاف تجربة الوزارة فيها.

دوت الخليج

السيسي يوجه بدعم مشروعات صكوك الأضاحي والإطعام لخدمة المجتمع

جاء هذا خلا اجتماعه، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لاستعراض جهود وزارة الأوقاف في تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة".

وقد عرض الدكتور مختار جمعة متحصلات هيئة الأوقاف خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي، حيث حققت الهيئة صافي إيرادات وأرباح بإجمالي حوالي مليار و429 مليون جنيه، وقد وجه الرئيس بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها في تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره، فضلاً عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري وتعظيم عوائده.

وفيما يخص الاحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة.

وبالنسبة لجهود إعداد جيل من الأئمة المفكرين، وجه الرئيس بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغاً لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني، وذلك لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير، مع إعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة الوافدين للخارج.