/690744/الأمن-ينجح-في-القبض-على-مواطن-باع-طائرات-درون-عبر-مواقع-التواصل-لتحقيق-الارباح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص مقيم بالأسكندرية، خلال وجوده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته عدد (2 طائرة إلكترونية) مزودة بكاميرات سرية .

دوت الخليج

وبتقنين الاجراءات أكدت، معلومات وتحريات أجهزة الأمن بالمديرية، قيامه بالترويج والإعلان عن طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية للبيع ، عن طريق مواقع التواصل الاجتما عي فيسبوك " لتحقيق أرباح غير مشروعة .

الأمن ينجح في القبض على مواطن باع «طائرات درون» عبر مواقع التواصل لتحقيق الارباح

وعقب انتهاء تحريات أجهزة الأمن، ومواجهة المتهم إعترف بحيازته لطائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية، بهدف الترويج لها مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأعترف المتهم، المقيم بالاسكندرية، تحصله عليها من أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية ، وتمنكت القوات من ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته عدد 4 طائرات إلكترونية مزودين بكاميرات سرية.

هذا وواصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" من اجل توفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % .

فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد)

وياتي هذا الامر تحت تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مواصلة فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر لمدة ثلاثون يوماً إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 وحتى يوم 13/4/2022 ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.