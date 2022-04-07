/690742/محافظ-المنوفية-يفحص-طلبات-عدد-من-المواطنين-ويكلف-الجهات-المعنية-بإجراءات-عاجلة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد من أبناء وأهالى مواطنى المحافظة وذلك في إطار سلسلة اللقاءات اليومية للمواطنين للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر دعماً لمبدأ التكافل الاجتماعي وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة .

دوت الخليج

وكلف محافظ المنوفية المستشار الهندسى للمحافظة بالتنسيق مع جهاز التفتيش على أعمال البناء بشأن فحص شكوى مواطنة بمركز ومدينة منوف تتضرر من إيقاف أعمال بناء المنزل الخاص بها وتلتمس حصولها على رخصة للبناء ، كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن يتضرر من رئيس الوحدة المحلية بطوخ دلكة لقيامه بتنفيذ إزالة لغرفة خاصة به كونها أرض أملاك دولة وذلك بالمخالفة للواقع.

ندب معلم لغة عربية بالمرحلة الإعدادية من محافظة البحيرة

كما وافق محافظ المنوفية على طلب ندب معلم لغة عربية بالمرحلة الإعدادية من محافظة البحيرة إلى الإدارة التعليمية بمركز السادات للم شمل الأسرة وتخفيف أعباء السفر، فيما أحال شكوى موظف بمديرية الشباب والرياضة يتضرر من مجازاته بخصم 15 يوم من راتبه إلى المستشار مفوض الدولة للفحص وإبداء الرأي.

ووافق محافظ المنوفية على الإلتماس المقدم من معلم بمدرسة بركة السبع الثانوية الصناعية يتضرر فيه من عدم موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على تجديد طلب أجازة له بدون مرتب لهذا العام نظراً لتعاقده للعمل بالخارج منذ عام 2017وذلك بدون سابق إنذار ورغم سداد كافة المستحقات التأمينية، وكذا تكليف إدارة التفتيش والمتابعة وبالتنسيق مع المستشار الهندسى والشئون القانونية بالمحافظة بفحص شكوى مواطنة من ناحية البتانون بمركز شبين الكوم تتضرر من المختصين بالوحدة المحلية لمركز شبين الكوم والوحدة المحلية بالبتانون لقيامهم بوقف ترخيص بناء على قطعة أرض عليها نزاع قضائى حفاظاً على الصالح العام.