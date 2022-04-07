«ورطة اقتصادية تهز أوروبا»..ألمانيا تحدد كميات السلع بمحال البقالة و- فرنسا تضع خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار

/690729/ورطة-اقتصادية-تهز-أوروباألمانيا-تحدد-كميات-السلع-بمحال-البقالة-و--فرنسا-تضع-خطة-لمواجهة-ارتفاع-الأسعار

- ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 20%

- زيادة التضخم إلى 17 %

- فرنسا تضع خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار

- ندرة في منتجات الزيوت

- الفرنسيون يستغنون عن سياراتهم الخاص

يزداد الوضع سواءًا يوما بعد الآخر في دول الغرب، وذلك بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ووصولها إلى مستويات متدنية للغاية، حيث شهدت الأسواق في عدد من الدول الأوروبية ارتفاعًا حادًا في الأسعار، فضلًا عن ندرة العديد من السلع الأساسية، والتي جاءت كنتائج حتمية للحرب الروسية - الأوكرانية.

دوت الخليج

مغبة الحرب الدائرة الآن في شرق أوروبا، جعلت ألمانيا أكبر المتضررين على المستوى الاقتصادي، وذلك بسبب حالة التضخم المتسارعة التي سببتها تلك الحرب، إلى جانب العقوبات الاقتصادية الكبيرة التي اتخذتها الدول الأوروبية على روسيا، والتي تتصاعد من يوم لآخر.

ألمانيا تحدد كميات السلع

ونتيجة لهذا الإخفاق الاقتصادي، فقد اتخذت الحكومة الألمانية مجموعة من الإجراءات لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار، حيث حددت الحكومة كميات السلع بمحال البقالة، والتي لا تتخطى زجاجة زيت واحدة بالإضافة إلى كيس دقيق.

وقد وصل معدل التضخم في ألمانيا إلى نسب عالية وصلت إلى 17% خلال العام الحالي، الأمر الذي يضاعف من قلق المسؤولين في ألمانيا، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إلى 20%، كما تراجعت معدلات النمو لتصل إلى مستويات متدنية للغاية.

وبناء على ذلك، فقد حذر اتحاد المزارعين الألماني، المستهلكين من ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، في ظل زيادة تكاليف الإنتاج إلى مستويات غير تقليدية.

كما حذرت الحكومة الألمانية المواطنين من تخزين السلع، حتى لا تتفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية، مع ضرورة الترشيد والتقليل من الاستهلاك.

ندرة في منتجات الزيوت بفرنسا

ولا يختلف الحال كثيرًا في فرنسا، فقد قفزت أسعار السلع إلى مستويات عالية للغاية، الأمر الذي دفع حكومة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى وضع خطة مرنة لمواجهة الارتفاع الجنوني في الأسعار.

ولم يتوقف الأمر فقط عند ارتفاع الأسعار، فقد صاحب هذا الارتفاع ندرة بعض السلع، مثل منتجات الزيوت.

من جانبهم، بدأ الفرنسيون في التعايش مع الظروف الراهنة، حيث تخل الكثير منهم عن سياراتهم فى التحرك، لتقليل الإستهلاك من الوقود، وأيضا بدأ البعض يلجأ إلى ركوب المواصلات العامة أو الدراجات الهوائية لتوفير النفقات.

كما تشهد اليونان ارتفاع كبير للغاية في أسعار السلع، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطاقة، وزادت الحرب الوسية - الأوكرانية من حدة الأزمة في اليونان، فاضطراب العلاقات الروسية - اليونانية، جعل أسعار الطاقة ترتفع بصورة كبيرة.