/690750/رغم-خسارته-600-مليون-دولار-ناصف-ساويرس-يتصدر-قائمة-أثرياء-العرب-لعام-2022

شهدت القائمة السنوية لفوربس في نسختها السادسة والثلاثين، لأثرياء العالم، مفاجآت بعد انخفاض ثروة أثرياء العالم إلى 2.668 مليارديرا، بانخفاض بلغ 87 مليار دولار، كما شهدت القائمة خروج 329 شخصًا، وانضمام 63 آخرين.

دوت الخليج

وجاءت قائمة أثرياء العرب كما كانت عليه العام الماضي، باستثناء الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم، والذي غيبه الموت عن الإنضمام إلى القائمة، حيث ضمت القائمة 21 مليارديرًا، بدلا من 22 العام الماضي، مع استمرار غياب المليارديرات السعوديين عن قائمة فوربس للعام الخامس على التوالي.

انخفاض ثروة أثرياء العرب في 2022

وبالنظر إلى قائمة أثرياء العرب هذا العام، نجد أن هناك انخفاضًا في الثروات الإجمالية حيث سجلت هذا العام 52.9 مليار دولار لهذا العام، مقارنة بـ 53.4 مليار دولار العام الماضي.

وضمت قائمة أثرياء العرب 6 مليارديرات من مصر، بإجمالي ثروة وصلت إلى 18.3 مليار دولار، وهم الإخوة، وناصف ونجيب سويرس، محمد و يوسف وياسين منصور، ومحمد الفايد.

كما ضمت 6 مليارديرات أيضا من لبنان، بصافي ثروة بلغت 12.6 مليار دولار، وجاء من بينهم نجيب وطه ميقاتي، وأيمن وفهد الحريري، أبناء رئيس وزراء لبنان الراحل الملياردير رفيق الحريري.

و اقتصرت القائمة على 3 مليارديرات إماراتيين، بإجمالي ثروة بلغت 7.8 مليار دولار، وهم: حسين سجواني، وعبد الله بن أحمد الغرير، وعبد الله الفطيم.

فيما بلغت ثروة أثرياء قطر 3.3 مليار دولار، يمثلها كل من فيصل بن قاسم آل ثاني وحمد بن جاسم آل ثاني، وكلاهما من أفراد العائلة المالكة القطرية، كما بلغت ثروة أثرياء الجزائر 5.1 مليار دولار، وعمار 2.5 مليار دولار.

ناصيف ساويرس يحتفظ بصدارة قائمة أثرياء العرب رغم الخسارة

ورغم انخفاض ثروته حوالي 600 مليون دولار عن العام السابق، فقد جاء ناصف ساويرس على رأس قائمة أثرياء العرب، بثروة بلغت 7.7 مليار دولار. ما جعله الخاسر الأكبر بين الأثرياء العرب هذا العام، وذلك بعد تراجع سهم شركة أديداس التي يمتلك فيها حصة تبلغ 6%.

وجاءت قائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم العربي كالتالي:

1- ناصف ساويرس - 7.7 مليار دولار 2- الجزائري يسعد ربراب – 5.1 مليار دولار 3- نجيب ساويرس – 3.4 مليار دولار 4- اللبناني نجيب ميقاتي – 3.2 مليار دولار 4- طه ميقاتي – 3.2 مليار دولار 6- حسين سجواني – 2.7 مليار دولار 7- عبد الله بن أحمد الغرير – 2.6 مليار دولار 8- محمد منصور – 2.5 مليار دولار 8- سهيل بهوان – 2.5 مليار دولار 8- عبد الله الفطيم – 2.5 مليار دولار