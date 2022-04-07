الرئيس السيسى يوجه بإعداد كوادر من المفكرين وصانعى الرأى الدينى المستنير

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعداد كوادر من المفكرين الدينيين وصانعى الرأى الدينى المستنير. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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