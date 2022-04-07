عاجل- الرئيس السيسى يتابع جهود تطوير منظومة الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة الشهر العقارى على مستوى الجمهورية".

واستعرض المستشار عمر مروان فى هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقارى، وكذلك التسهيلات المقررة فى قانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية فى الشهر العقارى، والتى تتمثل أبرزها فى عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمنى لمدة التسجيل، فضلا عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحى للعقار من جهات متعددة، وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونيا، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.

ووجه الرئيس فى هذا الصدد بمواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقارى والوثائق التى تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما فى ذلك التوسع فى الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقارى، وذلك نظرا لأهميته ولتعامله اليومى الكثيف مع جميع فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.



كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذى لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، حيث وجه الرئيس بتخصيص قطعة أرض فى منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالى المنطقة.

كما عرض وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضى الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية وقد وجه الرئيس فى هذا السياق باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الفورية للتصدى الحاسم لأية تعديات على أملاك الدولة.