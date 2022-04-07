عاجل- الرئيس السيسى يوجه بإعداد كوادر من المفكرين الدينيين

جدة - نرمين السيد - أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار عمر مروان وزير العدل.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود وزارة الأوقاف فى تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة".

وعرض الدكتور مختار جمعة متحصلات هيئة الأوقاف خلال الفترة المنقضية من العام المالى الحالى، حيث حققت الهيئة صافى إيرادات وأرباح بإجمالى حوالى مليار و429 مليون جنيه، وقد وجه الرئيس بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها فى تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره، فضلاً عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيرى وتعظيم عوائده.

وفيما يخص الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة.

وبالنسبة لجهود إعداد جيل من الأئمة المفكرين، وجه الرئيس بالإسراع فى بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغا لإعدادهم على أعلى مستوى علمى وفكرى ومهنى، وذلك لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعى الرأى الدينى الوسطى الرشيد والمستنير، مع إعداد برامج فى اللغات الأجنبية لصقل الأئمة الوافدين للخارج.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الأوقاف عرض تجربة الوزارة فيما يخص صكوك الأضاحى وصكوك الإطعام، حيث وجه الرئيس بدعم هذه المشروعات لتعظيم عوائدها الاجتماعية فى خدمة المجتمع، وتحقيق مقاصدها الشرعية.