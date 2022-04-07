عاجل- الرئيس السيسى يوجه بحسن استغلال الموارد على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية". واستعرض اللواء وليد أبو المجد مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصة فى مجالات الصحة والإسكان والرى والكهرباء، فضلا عن عرض التعاون المخطط مع وزارة التعليم العالى بالاستعانة بالخبرة الأمريكية العريقة فى المجال الأكاديمى للبرمجيات وتطبيقات التكنولوجيا، إلى جانب سير العمل فى استصلاح الأراضى بالمرحلة الثانية فى مشروع توشكى بمنطقة جنوب الوادى، والتى تهدف إلى زيادة مساحات الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار دور الجهاز فى دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن إجمالى المشروعات التى ينفذها الجهاز لصالح الدولة خلال العام الحالى بلغ 227 مشروعا بقيمة 100 مليار جنيه. وفى هذا الإطار؛ وجه الرئيس بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى جميع القطاعات الأساسية فى الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة، فضلا عن إتاحة فرص عمل جديدة.

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